UP1 : Les Lyonnais ont tenté de quitter le stade Armand-Cesari dès que la décision d'annuler le match a été prise, certains fans du clubs corse ont réussi à bloquer le bus rhodanien. Les joueurs sont donc de retour dans l'enceinte de Furiani en attendant de pouvoir -enfin- quitter les lieux. UP2 : Après avoir été confinés dans le vestiaire du stade Furiani, les joueurs de Lyon ont regagné leur bus et ont pu quitter le stade corse.

Jean-Michel Aulas avait accepté que le match démarre après les premiers incidents qui ont émaillé Bastia - Lyon... Ceux qui se sont produits à la mi-temps auront eu raison de la volonté du président lyonnais. Le match entre Corses et Rhodaniens a été stoppé, alors que des rixes ont opposé des dirigeants, des joueurs et des supporters. De lourdes sanctions sont à craindre pour le SCB.

