est vraiment une saga à part dans le genre de l’action. Nous en sommes déjà à huit films ce qui est absolument incroyable quand on se pose deux minutes pour y penser. Huit films ! Et c’est loin d’être terminé puisque nous aurons encore au moins deux suites en 2019 et 2021. Malgré un concept très simple, à savoir les voitures, la saga a son public et continue de battre tous les records en terme de box-office. Alors forcément, pourquoi arrêter ?Pour ma part, cette saga n’a gagné de l’intérêt qu’à partir du cinquième film. Les courses de voiture et ces histoires de tuning ? Rien à carrer. De l’action bien efficace avec un ton qui ne se prend pas au sérieux et un casting qui prend du gallon ? Là par contre, j’en suis. Ça n’est jamais du grand cinéma, mais ça reste toujours du divertissement honnête. Forcément, ce huitième opus est le premier après la mort de Paul Walker qui jouait l’un des personnages principaux. Mais c’est également le premier opus d’une nouvelle trilogie. Alors, au bout de huit films, est-ce que cette saga a encore des choses à offrir ou est-ce que c’est la panne sèche ? Voyons ça ensemble dans la critique de