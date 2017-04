Bodyguard, c’est ce film culte porté par Whitney Houston et Kevin Costner. Pourquoi donc ne pas faire une comédie d’action surfant sur le même principe et avec un titre s’en approchant ? Allez hop, voici Hitman & Bodyguard, un film qui s’annonce bien barré mettant en scène un Ryan Reynolds (le héros de Deadpool) comme un poisson dans l’eau, secondé par un Samuel L. Jackson lui donnant le change, le tout sur fond de « I Will Always Love You ».Vous pouvez voir la BA en cliquant sur l'affiche