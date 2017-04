Actu’Xpress c’est votre condensé d’infos Xbox, tous les vendredis. Le Récap de la semaine c'est maintenant :

Semaine 15

du 07 mars au 14 avril 2017

Au sommaire de l'AXP15 cette semaine :

- Remboursement des achats dématérialisés

- Partenariat Porsche

- Minecraft Store

- Forza Tech

- Skype

- Xbox Scorpio Kit Dev

- Rétrocompatibilité

- E3 2017

L'Actu Quotidienne

Remboursement des achats dématérialisés

Cette semaine Microsoft vient de mettre en place un système de remboursement d’achat des jeux téléchargés.

A l’image de ce qui se fait sur Steam ou Android, certaines conditions devront être requises pour profiter du remboursement : la demande dois être faite dans un délais de 14 jours après achat. Et il faudra y avoir jouer moins de 2 heures.







Les DLC et autres Season Pass ne sont pas éligibles.



A noter que notre cher Orbital s’est dévoué pour tester ce nouveau procédé. Il apparaît que la TVA, elle, ne sera pas remboursé.

Exemple concret : un jeu à 59€ vous sera remboursé à hauteur de 47€ et quelques centimes soit « une perte » à prendre en compte dans l’équation. ( NB : Nous aurons confirmation sur ce point d'ici 5 jours. )



Enfin, Microsoft se garde le droit de bloquer la fonction à certains clients qui abuseraient du système de remboursement. (Et non, oubliez vos 1000G en moins de 2h !)



MàJ : Suite à cette annonce certains petit développeur indépendant sont furieux contre Microsoft et cette limite de 2h. En effet, pour certains jeux, 2h est trop long. The Chinese Room souhaite plutôt un système de pourcentage de complétude avant que le remboursement ne soit plus effectif. Un procédé que le développeur juge simple, équitable et représentatif .



Partenariat Porsche

La marque automobile allemande et le géant informatique américain viennent de signer un partenariat qui s’étendra sur 6 ans.



Pour l’occasion un DLC Porsche arrive sur Forza Horizon 3 en regroupant 7 des plus grands modèles de la marque. Les prochains opus de la série Forza, devraient en toute logique bénéficier des bolides allemands directement dans le jeu de base sans surcout.







Minecraft Store

Le jeu le plus vendu de tous les temps (après Tetris) continu son chemin. En parallèle de sa future disponibilité courant mai sur Nintendo Switch qui portera à 19 le nombres de plateformes où le titre est disponible, un store dédié va venir enrichir l’expérience.







Les créateurs de la communauté pourront proposer à la vente leurs skins, leurs textures.



Sachez qu’un compte Xbox live sera nécessaire pour effectuer un achat sur ce store indépendant du jeu, afin de centraliser votre contenu et être en mesure de le faire apparaître sur toutes les plateformes possibles.



Réservé à une petite poignée de privilégiés, ce store est évidemment amené à se généraliser dans les prochaines semaines/mois.



Rétrocompatibilité

A chaque semaine son/ses jeux rétrocompatible(s) sur Xbox One.



Et cette semaine quel jeu ! Le plus réclamé d’entre tous depuis la mise en place du programme.

Call of Duty Black Ops 2 est désormais jouable dans des conditions maximales grâce à la puissance de la Xbox One.





Forza Tech

Cette semaine a été l’occasion pour Digital Foundry de préciser plusieurs choses quant à la démo du moteur ForzaTech sur Scorpio.



La console, vous le savez, a été couverte d’éloges la semaine dernière grâce notamment à l’intelligence de sa conception et de la puissance déployée.







Voici les quelques points qui illustrent bien tout cela :



- 2 jours pour adapter Forza Tech sur ce nouvel hardware. Pas d’optimisation. Pas de codage.



- Les Assets et texture sont en 4K natif.



- 60 fps constant



- Météo dynamique en temps réel



- Niveau de détail identique entre toutes les voitures du circuit qu’elle soit à côté ou à 200 mètres de vous.



- Pas de clipping. Les textures d’une course sont quasiment chargées en une seule fois.



- Consommation du GPU de la console entre 50 et 70% selon la situation. Sur PC pour un résultat à l’écran identique le GPU sera sollicité entre 88 et 100%.



- Pour démontrer concrètement les capacités du hardware, Turn10 à descendu la résolution du jeu en 1080p et délockant le framerate. Résultat, un nombre d’image par seconde tournant autour des 250 !!





Skype

L’application de chat a fait peau neuve sur Xbox One pour les membres Preview il y a quelques semaines.



Se rapprochant grandement de la version PC, permettant le transfert et la réception de fichier, le nouveau Skype est maintenant disponible pour tous sur le store de votre Xbox One.

Xbox Scorpio Kit Dev





On a pu apercevoir les fameux kits de développement du projet Scorpio. Ressemblant étrangement à une Xbox One S qui aurait forcé sur la raclette cette hiver, on se rend compte que la taille reste assez compacte pour une telle puissance. Pour rappel le Kit de développement est encore plus costaud (et c’est normal) que la version commerciale de ce futur hardware (toutes les CU du GPU sont débloquées, soit 44 au lieu de 40, et 24 Giga de DDR5 contre 12).







E3 2017

Après quelques semaines de latence, les équipes Xbox dirigées par Phil Spencer ont tranché. Il faudra attendre le 11 juin 2017 (18h en France) pour découvrir la nouvelle Xbox Scorpio : nom, design, prix et jeux sont les principaux sujets attendus de cette conférence.





