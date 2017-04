Actualité

OFFICIEL : Josh Brolin a décroché le rôle de Cable dans la suite des aventures de Deadpool au cinéma !

Après des mois de rumeurs en tout genre plus ou moins fondées, c'est désormais (quasi) officiel : Josh Brolin sera Cable dans Deadpool 2 ! Selon le toujours très bien informé The Hollywood Reporter, l'acteur nommé à l'Oscar du Meilleur second rôle pour Harvey Milk a décroché le rôle du prochain ennemi de Deadpool au cinéma !

Et la surprise est de taille puisque rien n'indiquait jusqu'ici que Josh Brolin avait été approché pour le rôle (on se souvient des récentes rumeurs autour de Brad Pitt et Pierce Brosnan). Il faut dire que ce dernier est déjà présent dans l'univers cinématographique Marvel (donc en dehors des films Marvel de la Fox) puisqu'il interprète le rôle de Thanos du côté de chez Disney. Un choix surprenant donc mais qui pourrait donner de très bonnes choses à l'écran étant donné le talent du monsieur !

Créé par Chris Claremont, Cable (de son vrai nom Nathan Summers) est apparu pour la première fois en 1986 dans le comic book Uncanny X-Men #201. Fils des X-Men Cyclope et Madelyne Pryor (un clone de Jean Grey), Cable aura son heure de gloire au début des années 90 en se retrouvant à la tête des Nouveaux Mutants puis de la X-Force. Le personnage aura également droit à sa propre série régulière de 1993 à 2002. Il officie aujourd'hui aux côtés de Deadpool dans la série Cable & Deadpool de Rob Liefeld.

Cable est un mutant cyborg qui utilise essentiellement des armes démesurées. De sa mère, il détient des pouvoirs télékinésiques et télépathiques que la présence du virus l'empêche d'utiliser à leur pleine puissance. De son père, il tient un œil gauche en permanence luisant mais sans qu'aucun pouvoir lui soit rattaché. Comme sa sœur Rachel Summers, il a la possibilité de voyager dans le temps sous forme astrale (une seule utilisation).

Réalisé par David Leitch (John Wick), Deadpool 2 sortira en 2018 au cinéma.