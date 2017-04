animes

animedigitalnetwork.fr nous proposent de découvrir en simulcast, la série,adaptation du manga du même nom de Ukyo Kodachi et Mikie Ikemoto, qui est la suite du manga Naruto (Kishimoto). Kishimoto-sensei le dit lui-même : Boruto est bien plus réfléchi que Naruto et surtout il dit bien moins ce qu’il pense alors que Naruto est plutôt du genre à raconter tout ce qu’il pense, à dire tout ce qui lui passe par la tête, etc. L'anime Boruto sera diffusée à partir du 5 avril 2017.L’intrépide Boruto Uzumaki a Naruto pour Papa. Sarada Uchiwa est dotée d’un potentiel extraordinaire : quoi de plus normal pour la fille de Sasuke et de Sakura ? Quant au flegmatique Mitsuki, qui a-t-il pour père ? Tout trois vont devoir affronter les premières épreuves de l’adolescence. En l’absence de son père, accaparé par son rôle de chef, Boruto saura-t-il suivre le bon chemin ? Quel nouveau danger plane sur Konoha et le monde ninja ?adn nous propose de découvrir en simulcast, l'anime Masked Noise ep 1 vostfr (Fukumenkei noise). Masked Noise est une adaptation du manga éponyme de Ryôko Fukuyama. L'animé sera réalisé par Hideya Takahashi (Keijo!!!!!!!!) pour le studio Brains Base et sera diffusé à partir d'avril 2017 au Japon.Histoire :La petite Nino adore chanter. Lorsqu'elle est obligée de se séparer de Momo, son premier amour et de Yuzu, un jeune compositeur, les deux garçons lui font une promesse : ils la retrouveront grâce à sa voix… Depuis ce jour, Nino continue à chanter. Et c'est à son entrée au lycée que leurs chemins se recroisent, entraînant nos trois amis dans le monde de la musique !