Bonsoir, c'est avant la fin du compte à rebours prévu que nous découvrons le nouvel événement Overwatch j'ai nommé "insurrection"Voici le trailer :Comme vous pouvez le voir le retour du PvE semble se profiler, ainsi que pas mal d'objets et de skins ( Genji est splendide ! ) , de plus la refonte de King's Row semble bien sympa et nous allons peut être en apprendre plus sur le passé des équipes Overwatch et Blackwatch !Comme d'habitude on peut supposer que la MAJ se fera Mardi vers 20h, et cet event durera jusqu'au premier Mai.