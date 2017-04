Ligue 1

Sans trembler, le Paris Saint-Germain a corrigé Guingamp (4-0) ce dimanche, lors de la 32e journée de Ligue 1.Pas du tout impressionnés, les Bretons réalisaient un début de match intéressant et posaient des soucis à une défense parisienne pas toujours sereine. Si Matuidi aurait pu obtenir un penalty pour une faute de Johnsson, Cavani touchait lui la barre de la tête sur corner. Malgré cette grosse frayeur, les Guingampais ne se repliaient pas derrière et continuaient de gêner les joueurs de la capitale, dominateurs mais trop peu inspirés.Au fil des minutes, cela ne s’arrangeait pas pour les locaux, trop brouillons dans leurs transmissions. Pas de quoi inquiéter les supporters présents au Parc des Princes, toujours derrière leur équipe malgré le pauvre spectacle proposé. Seul Matuidi, bien servi par Di Maria, leur donnait des frissons mais le capitaine parisien butait sur Johnsson avant la pause.Au retour des vestiaires, Di Maria libérait le PSG d’un subtil ballon piqué après une récupération de Matuidi et une passe lumineuse de Cavani (1-0, 56e). Soulagé, Unai Emery pouvait exulter dans la foulée puisque l’Uruguayen doublait la mise sur une frappe à ras de terre imparable (2-0, 60e). En fusion, El Matador manquait même le troisième but de la tête à trois reprises sur des services de Pastore, Meunier et Maxwell.Le meilleur buteur du championnat finissait par trouver la faille de nouveau après un service en or de Di Maria, ne laissant aucune chance au gardien suédois (3-0, 71e). Sonnés, les hommes d’Antoine Kombouaré ne revenaient pas malgré une énorme occasion de Mendy, qui butait sur un Trapp impérial. Finalement, Matuidi terminait le travail à l'ultime minute sur un bon ballon de la droite de Lucas (4-0, 90e+2). Paris était trop fort pour l'EAG !