Après Lille et Dijon, l'OM sort donc une troisième copie très difficile. Un jeu poussif, peu d'occasions, une défense qui continue à (se) faire peur, si l'OM est toujours comptablement dans la course à l'Europa League, au niveau du contenu, c'est beaucoup plus inquiétant.Pour ce match à l'extérieur, même si les tribunes sont toujours olympiennes, Rudi Garcia retient les leçons et repasse à un schéma "plus prudent". Zambo Anguissa à côté de Vainqueur à la récupération, Sanson en numéro 10, et Maxime Lopez sur le banc. Dans les premières minutes, ce n'est pas loin de payer puisque Payet centre à mi-hauteur dans la surface pour un Sanson qui tente de marquer en ciseau. C'est au-dessus et, dommage, cela a le mérite de réveiller les Toulousains. Corentin Jean, Andy Delort et Martin Braithwaite allument Yohann Pelé, qui doit être des plus vigilants. L'OM n'arrive pas à exister au milieu de terrain alors que Sakai et Thauvin ne savent pas comment défendre sur Moubandje (Moubandje !) dans leur couloir. Devant, Gomis n'a fait que rentrer dans Lafont sur des ballons en profondeur, finissant logiquement averti.Garcia pousse donc une traditionnelle gueulante dans les vestiaires pour tenter d'inverser la tendance. Il y joint l'entrée de Maxime Lopez à la place d'Anguissa. Avec le minot formé à l'OM, le ballon est transmis plus rapidement vers l'avant. Cela permet à Dimitri Payet de briller davantage, mais ses coups de patte ne sont toujours pas assez tranchants. D'une talonnade, il décale bien Florian Thauvin dans un coin de la surface, mais le centre en retrait du numéro 26 ne trouve pas Gomis. Il faut dire que l'avant-centre a toujours autant de mal aux avant-postes. Marseille a donc toujours du mal à exister offensivement même s'ils ont repris la position au milieu. Heureusement, derrière, Sertic s'est bien repris et est très vigilant derrière. Difficile d'imaginer comment l'OM pourrait l'emporter alors pourtant qu'il y a la place. Payet met un coup franc devant la surface au-dessus à dix minutes de la fin et cela sonne déjà comme une balle de match ratée. Bien vu, derrière, il n'y aura qu'une frappe lointaine de Vainqueur à se mettre sous la dent. Contenu pauvre jusqu'au bout.