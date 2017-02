6 Likes Likers

title : L'instant jeux

screen name : instantjeux

official website : https://www.facebook.com/podcastlinstantjeux

creator : fan2jeux

creation date : 05/08/2015

last update : 02/10/2017

description : Podcast réunissant des amateurs de jeu vidéo pour parler jeu vidéo et partager les expériences de jeu. Historique: L'idée de faire un podcast entre les membres d'un site est venue de l'esprit de Séphiroth et fan2jeux. Puis quelques podcast ont été enregistrer et diffuser sur le site Gamedice. Il réunissait quelques membres de ce même site et ceux de gamekyo ( sephiroth, cladstrife59fr, fan2jeux, Greil, passion japan...) A la fermeture du site, les podcasts ont continué sous l'impulsion de cladstrife59fr, fan2jeux et Alexkid. La véritable formule est venue lorsque le site Elive est venue. C'est là que le nom a été trouvé. L'instant jeu a diffusé quelques émissions sur Elive jusqu'à la fermeture du site. Aujourd'hui, l'instant jeu continue à faire des podcast pour votre plus grand plaisir en tentant toujours de nouvelles choses

