Trailer des épisodes de Gladiolus et Prompto !







Trailer de la Regalia en mode off-road !





Il y avait bien longtemps que je n'avais pas fait d'article sur, il est donc temps de réparer cette erreur. Lorsqueavait annoncé la date de sortie du premier DLC de, a savoir l'épisode dédié àet une fenêtre de sortie pour le DLC de, beaucoup de gens ont été surpris d'apprendre la sortie en dernier du DLC dédié à l'intello de la bandeLe directeur du jeu(qui est décidément bien bavard en ce moment) à dévoilé la raison au siteconcernant l'ordre de sortie des DLC dédiés aux trois bros durant une récente conversation au siège social de, qui au passage se trouve au quartierTout d'abord, l'épisode dédié àà toujours été planifié comme étant le premier DLC à sortir, puisque l'équipe avait l'intention d'en faire un DLC avec un gameplay très centré sur l'action et les combats.D'autre part, ils ont débattu en interne pour décider lequel des épisodes entre celui deetdevait sortir en deuxième. Finalement, ils ont choisicomme protagoniste du dernier DLC, pour la très bonne raison que son épisode à un grand impact sur l'histoire deet qu'ils ont besoin de temps pour créer une véritable et solide expérience, tout en gardant le meilleur pour le dernier DLC dédiés aux bros accompagnantSi vous voulez en savoir plus,à également révélé que le jeu a été rentable pourdès le premier jour et qu'actuellement, 70% du staff ayant développé le jeu bosse sur les futures MAJ et DLC scénaristiques.Enfin, en parlant de DLC,avait balancé il y a quelques jours un court teaser des épisodes dédiés àet, mais également un aperçu de la Regalia en mode off-road.