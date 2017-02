Jeux Vidéo

GameCritik c'est notre nouvelle émission consacrée au jeuxvidéo sur PassionJapan, vous retrouverez régulièrement des vidéo test, des critiques ainsi que des analyses. Pour la première émission, GameCritik se penche sur Fire Emblem Heroes.Fire Emblem Heroes est un Tactical RPG (free to play) développé par Intelligent Systems et DeNA et édité par Nintendo, sorti le 2 février 2017 dans le monde, exclusivement pour iOS et Android.Histoire :Un monde où deux nations s'opposent : l'empire d'Embla, déterminé à conquérir tous les mondes existants, et le royaume d'Askr, le seul adversaire ayant les moyens de s'opposer à ses ambitions.Vous incarnez un invocateur capable d'appeler des héros légendaires à ses côtés. Rejoignez les Gardiens d'Askr et mettez un terme à la tyrannie d'Embla !