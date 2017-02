Le dernier chapitre de la série des Dark Souls se fait attendre, The Ringed City revient aujourd'hui avec un nouveau trailer qui, donc attention. On y verra de nouveaux environnements, ennemis, boss, ect. Vaut mieux éviter cette vidéo et toutes celles qui suivront et patienter impatiemment lePour rappel, une édition GOTY sera disponible le 21 avril sur PS4, Xbox One et PC.L'édition The Fire Fades comportera quelques bonus en plus, mais est réservée au Japon.