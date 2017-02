Critiques

Lire la critique de Lego Batman

Une introduction sérieuse … Toutes les critiques cinéma importantes sur le net se doivent de commencer par une introduction sérieuse. Surtout celles qui concernent Batman, car il est Batman.Après l’énorme succès à la fois critique et public du film, il était évident que la licence continuerait sur sa lancée. Et quoi de mieux en ce moment qu’un film centré sur Batman ? Depuis qu’il a affronté Superman en étant super sérieux, un peu de fun chez le plus célèbre des orphelins fait le plus grand bien.Bref, ne perdons pas plus de temps à introduire l’article parlant de, parlons directement de! Il parait que Playmobil voudrait aussi sortir un film dans le futur … Mais sincèrement … Ils n’ont pas Batman avec eux. Ou une licence intéressante d’ailleurs.