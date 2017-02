Ligue 1

Sous pression après la victoire de l'AS Monaco face à Montpellier (2-1), le Paris Saint-Germain a assuré l'essentiel face à Lille (2-1) pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Après une énorme bourde d'Alphonse Areola, Lucas a donné la victoire au club de la capitale sur un but hors-jeu.Le Paris Saint-Germain suit le rythme de l'AS Monaco ! Après la victoire des Monégasques contre Montpellier (2-1) en début de soirée, le champion de France en titre a répondu à son concurrent en l'emportant face à Lille (2-1) au Parc des Princes lors de la 24e journée de Ligue 1. Un succès qui va engendrer une polémique puisque Lucas a inscrit le but victorieux en étant hors-jeu. Au classement, le PSG occupe la 2e place à 3 points du leader Monaco. De son côté, Lille reste 12e.En début de partie, le PSG se procurait une première opportunité mais Aurier, seul dans la surface, était trop court pour reprendre le coup-franc de Di Maria. Dominateurs, les Parisiens s'installaient dans le camp adverse et les Lillois étaient totalement asphyxiés sans pour autant céder. Actif malgré un certain déchet, Ben Arfa était tout proche de trouver la faille d'une frappe puissante juste à côté de la cage d'Enyeama. Même en difficulté, Lille parvenait à inquiéter pour la première fois Paris avant la pause avec une tête de Béria repoussée par Areola ! Au retour des vestiaires, les Franciliens repartaient de l'avant avec un tir de Ben Arfa stoppé par Enyeama. A forcer de pousser, les hommes d'Unai Emery réussissaient à se montrer dangereux, mais Enyeama veillait avec une belle sortie devant Cavani puis un arrêt sublime face à Di Maria. Quelques minutes plus tard, Lille craquait logiquement sur une tête de Cavani à la suite d'un coup-franc dévié par El-Ghazi (1-0, 70e). Ouverture du score méritée !En maîtrise face à des Dogues totalement apathiques, les Parisiens géraient tranquillement la fin de la partie... avant de voir De Préville égaliser sur une énorme bourde d'Areola, qui ratait son dégagement en offrant le ballon au Lillois (1-1, 86e) ! Quelle erreur... Mais le portier était sauvé par ses partenaires avec un but de Lucas dans les derniers instants (2-1, 90+2e) ! Scénario difficile pour le LOSC puisque le Brésilien était hors-jeu. Le Parc pouvait exploser avec ce succès très important !