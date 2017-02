Actualité

Après l’adaptation de «Assassin’s Creed» au grand écran, Ubisoft développe un film adapté de «Splinter Cell», le jeu créé par Tom Clancy qui se centre sur l’agent de terrain Sam Fisher.

Depuis un certain temps, Tom Hardy était impliqué dans le projet mais il y a très peu d’informations sur son avancement. Interviewé par Collider, le producteur Basil Iwanyk donne des nouvelles de l’adaptation : «Nous avons un script. Cela prend un peu de temps, mais c’est le meilleur script que nous ayons eu. Maintenant que je suis revenu de la ville de Mexico, nous allons essayer de voir comment couper certaines pages et les donner à [Tom] Hardy. Cette ébauche évoque les notes de Tom. Nous allons lui remettre dans deux semaines et nous allons essayer de le faire cette année.»

Concernant la tonalité et la place du film au milieu du genre action, il déclare : «Les bonnes et mauvaises nouvelles sont que, visiblement, les films Bond ont connu une réminiscence et les films Jason Bourne sont des films Jason Bourne, alors, nous allons essayer de nous éloigner de ces films en matière de ton, de méchants et de décor.»

Il a confirmé qu’ils partent sur un film interdit aux moins de 13 ans non accompagnés d’un adulte.