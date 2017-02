Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez comme des charmesEn ce qui me concerne (même si tout le monde s'en branle), je dois bien dire que depuis hier soir, je suis en plein dans le :La chose positive, c'est qu'il n'y a pas eu d'incidents majeurs pendant le match (juste un vestiaire violemment agressé et le cerveau de Tolisso qui s'est évaporé à la fin du match), c'est donc une bonne chosePour le reste, j'ai trouvé le jeu de Lyon aussi insipide qu'un tweet de JM Aulas et j'ai été déçu de la faible opposition(même s'il y a eu du mieux lors de la rentrée de Valbuena).Concernant les Verts, je dois dire que j'étais pas très confiant suite au naufrage à Auxerre et j'ai été plus qu'agréablement surpris par l'envie qu'ils ont démontrés. Dommage que ce ne soit pas le cas pour tout les matchs.Article de qualitay n'est-il pas ?