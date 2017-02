animes

ADN diffuse l’anime ēlDLIVE ep 5 vostfr en simulcast H+1, adapté du manga de Akira Amano (Reborn!). L'anime ēlDLIVE est réalisé par Takeshi Furuta et produit par le studio Pierrot (Naruto, Bleach,...).Histoire :Orphelin, Chûta Kokonose vit avec sa tante. C’est un garçon tout ce qu’il y a de plus normal... à un détail près : il a une voix dans la tête. Un jour, une entité bizarre le téléporte dans un lieu peuplé de créatures toutes plus fantastiques les unes que les autres. Il s’agit d’un poste de police spatial et Chûta a été choisi de manière informatique comme candidat potentiel pour rejoindre les forces de l'ordre.Arrivera-t-il à faire ses preuves ?Crunchyroll nous propose de découvrir la nouvelle saison en simulcast, de la série Gintama ep 321 vostfr (saison 4). Elle débutera le 8 Janvier 2017 pour les membres Premium, puis sera accessible gratuitement une semaine plus tard.Histoire :La ville d’Edo a vu son cadre de vie soudainement changer quand elle a été envahie par des extraterrestres, les Amanto. Cette province des temps anciens a ainsi soudainement accédé au progrès. Les techniques traditionnelles, notamment les armes, sont devenues inutiles, sauf pour Gintoki Sakata. Ce samouraï a décidé d’entrer en résistance en restant fidèle à ses principes ! Imprudent et irresponsable, il entraîne ses compagnons dans des situations bien souvent improbables, mais toujours avec humour et subtilité.