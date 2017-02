Mon avis:

Les +

Les -











Je l'attendais depuis un moment, il est enfin là !, sorti le 1ersuretau, suite à la conférence des 30 ans de la saga.Je suis en train de préparer un test vidéo plus détaillé, mais comme c'est mon premier et que je vais y passer pas mal de temps, je vais vous donner un avis rapide.est un pur mélange entre le, c'est à dire les déplacements sur plateau, les, les états de, etc... avec le tour par tour de la majorité des Final Fantasy.Un mélange que je trouve particulièrement réussi et qui a réussi à me réconcilier avec le tour par tour qui m'avait un peu lassé ces dernières années.J'y retrouve quasiment tout ce qui me plaisait dans, ainsi que tout ce que je voulais y voir, c'est à dire plus de personnage de Final Fantasy autre que les personnages secondaires.et le pire c'est que le jeu vient à peine de sortir, le casting va rapidement se développer comme dans les autres FF sur Smartphone comme(qui lui ressemble un peu dans sa manière de fonctionner).Ma plus grosse surprise sera(Point d'Action, enfin un F2P qui nous limite pas dans nos actions, on fait ce qu'on veut, quand on veut, et ou on veut !Les seuls points F2P sont le tirage d'arme, la possibilité d'acheter des objets qui vont permettront de doubler l'exp, les gils et les objets pendant 1h et l'option continuer suite à un gameover.J'ai 10/20h de jeu et je ne m'en lasse toujours pas, il y a tant de chose à faire et je n'ai ressenti à aucun moment l'obligation de payer pour avoir de meilleures armes car le jeu est loin d'être radin en Gemmes (la monnaie F2P).J'ai déjà 2 fois les meilleures armes (actuellement) deet, ainsi que la meilleure arme duet deBref que du bon dans ce FF quiet les autres F2P de Square Enix auraient bien besoin de prendre exemple sur lui.Je vous le recommande vivement, il estet vous offre des longues heures de jeu.Au pire si ça ne vous plait pas, bah vous n'aurez rien perdu si ce n'est quelques minutes/heures de votre temps.Voici mon équipe principale :Si vous y jouer, n'hésite pas à poster un screenshot de votre équipe en commentaire+ De nombreux personnages de Final Fantasy qui ne sont pas tous les personnages principaux.+ Jouer avec Bibi (avec la voit de Chopper de One Piece) !+ Des combats dynamiques.+ Le concept de Dissidia en tour par tour.+ Les musiques épiques.+ Enfin des montres de Final Fantasy dans un Dissidia !+ Absence totale du concept des AP des F2P, aucune limite d'action.+ Mode normal et difficile disponible dès le début.+ Il est gratuit.- Pas de doublage intégral des dialogues comme suggéré dans le trailer.- Peu de compétence par personnage (mais ça va venir avec les mises à jours).Voici quelques vidéos de combat de Boss que j'ai capturé :Si vous êtes suret que le jeu vous intéressé, je vous invite à télécharger l'applicationqui vous permettra de choper le jeu assez facilement ainsi que d'autres jeux japTout comme, c'est un jeu que je compte vous traduire, ou du moins les bases ainsi que les scènes du jeu en vidéo, après j'irais plus loin s'il y a de l’intérêt.Mon site de traduction (en cour de travaux) :Pour le moment seule les sections compétences/quêtes, menus et objets possèdent du contenu.Je compte également faire comme je faisais avant sur FF Record Keeper, vous faire la news des différents évents Jap du jeu.A commencer par l'évent de Squall qui arrive demain (ou se soir selon le décalage horaire).Si vous avez des questions ou besoin d'aide par rapport au Japonais pour traduire un élément que je n'ai pas encore ajouté sur mon site, n'hésitez pas à me le demander en commentaire (sans abuser non plus XD).