Ligue 1

Au forceps, le Paris Saint-Germain a pris le dessus sur Dijon (3-1) ce samedi soir, lors de la 23e journée de Ligue 1.Très entreprenants, les Côte-d'Oriens dominaient les premières minutes, Martin trouvant même le poteau suite à une perte de balle de Kurzawa. Une chaude alerte pour des Parisiens qui se reprenaient immédiatement en obligeant Reynet à s’employer devant Cavani et Matuidi. Mais au fil des minutes, le rythme retombait et les hommes d’Unai Emery ne parvenaient pas à bousculer un bloc dijonnais bien en place.Très tranquilles, beaucoup trop sur certaines actions, les visiteurs déjouaient. Mais comme souvent, le champion de France n’avait pas besoin de forcer pour trouver la faille par Lucas après un gros cafouillage dans la surface (0-1, 29e). Une avance de courte durée puisque Tavares profitait lui d’une bévue de Rabiot pour fusiller la lucarne d’Areola (1-1, 31e). Logique tant les partenaires de Thiago Silva ont montré un visage suffisant durant les 45 premières minutes…Chose qu’ils rectifiaient au retour des vestiaires en haussant largement le ton. Draxler n’était pas loin de doubler la mise mais Reynet réalisait un nouvel exploit sur sa ligne. Un bon début de seconde période qui ne durait pas longtemps puisque les Franciliens retombaient dans leurs travers et manquaient cruellement d’automatismes dans la production offensive.Les entrées de Ben Arfa et Guedes à un quart d’heure de la fin changeaient la donne. C’était d’ailleurs à la suite d’un corner obtenu par le premier que Thiago Silva libérait les siens malgré une énorme parade de Reynet au préalable (1-2, 81e). Dépassés, les Bourguignons coulaient définitivement après une action de grande classe de Draxler conclue par l’opportuniste Cavani (1-3, 84e). Paris a mis du temps mais Paris reprend la deuxième place à Nice !Je n'ai pas vu le match car j'étais au Orchestral Ceremony (concert symphonie de Dark Souls, Tales of etc...) donc difficile de donné mon avis mais de ce que l'on m'a dis c'étais pas terrible.