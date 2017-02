Disney est le grand gagnant de l’année 2016 en France puisque la firme aux grandes oreilles remplit tout le podium à elle seule avec Vaiana, Rogue One et Zootopie ! Ca va bien pour Mickey ! Le premier film français est à la 4ème place et il s’agit des Tuche 2.1 – Vaiana : 5 354 117 entrées2 – Rogue One : A Star Wars Story : 4 923 0573 – Zootopie : 4 843 877