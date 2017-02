Gaming Nintendo

L'avait été l'occasion pourde mettre deux mystérieux projets en avant :en accompagnant la sortie de, et leCe dernier projet avait été mis en avant par, qui le supervisait justement. Bien qu'il s'agissait d'un prototype dont l'évolution restait indéterminée, ce jeu était censé nous mettre dans la peau d'un robot géant dévastant villes et différents ennemis en exploitant les capacités du Wii U GamePad.Leest resté pour le moins discret depuis l'et à l'instar de plusieurs projets destinés à la, nous aurions pu penser qu'il faisait parti des jeux dont le développement a basculé sur la, connue aujourd'hui comme étant laMais il semblerait quen'a pas donné énormément de détails en ce qui concerne