Resident Evil 7 est un jeu de type survie-horreur ou les joueurs incarnent le personnage d'Ethan, un homme cherchant sa femme disparue dans un manoir abandonné. Les joueurs explorent l'environnement à la première personne et utilise armes à feu, fusils à pompe, lance-flammes, explosifs et tronçonneuses pour tuer des créatures mutantes.

Who likes this ?

posted the 02/01/2017 at 11:51 AM by shiroyashagin