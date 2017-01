Toujours dans l'actualité,s'offre aujourd'hui une petite vidéo unboxing de l'édition collector du jeu présenté par, le boss deainsi que, le directeur artistique du studio.♦Nous avons également appris quelques infos, à savoir il y aura plusieurs réglages pour ajuster le HUD à votre guise. Il est en effet entièrement paramétrable, chaque élément du HUD pouvant être désactivé. Vous aurez également la possibilité de choisir le mode dynamique qui fait apparaître le HUD uniquement en cas de besoin (notamment en situation de combat).♦Vous avez l’option de plonger encore plus dans l’histoire lors des interactions entre les personnages grâce à la roue des dialogues. Mais en plus de cela, certains passages narratifs seront importants,appelés «Flashpoints» où les joueurs doivent prendre une décision clé sur la façon de réagir ou de répondre à un autre personnage. Les joueurs peuvent choisir si Aloy répond avec force, utilise son intellect, ou choisit d'agir avec compassion. Les trois approches différentes proposées peuvent façonner la personnalité d’Aloy et ses relations avec les autres.♦Les dialogues interactifs, les choix que vous faites, ont parfois des conséquences à long terme et dans certains cas, déterminent si un personnage va vivre ou mourir. Toutefois pour(Lead Writter), l'objectif principal de la roue des dialogues était d'approfondir l'expérience/background (à noter qu'il n'y aura qu'une seule fin). Le monsieur a aussi révélé que le jeu comporte pas moins de 10 heures de dialogues interactifs.♦Nous avons également appris l'existence des "cauldrons", des lieux souterrains placés à différents endroits dans le monde. Ces cauldrons feraient en quelque sorte office de dongons,qui d'après le sitequi a pu s'y aventurer, ces lieux comportent de la plateforme, des puzzle et des combats plus difficiles. Nous ignorons cependant leur nature ou leur nombre.♦Les feux de camps se débloquent à leur découverte, mais une fois activés, vous pouvez les utiliser pour sauvegarder manuellement ou pour vous déplacer rapidement♦En plus de l'indicateur de furtivité (représenté par un oeuil), on note aussi un indicateur sonore. Plus vous ferrez du bruit plus le nombre d’ondes sonores autour de l’œil augmente (jusqu’à trois). Vous aurez par la suite la possibilité d’acquérir la compétence prévu à cet effet.♦Fait intéressant sur la conception des machines, il faut compter 6 mois pour compléter une machine, tandis qu'une grosse machine comme le ThunderJaw a nécessité pas moins de 18 mois de travail. Par ailleurs ce dernier a été un élément essentiel pour déterminer si le concept du jeu était viable ou non.♦Le menu de pause comprend un mode photo, vous permettant de changer l'angle de la caméra, la profondeur de champ,les options de colorisation, mais aussi l'heure.♦Le studio a également dévoilé l’actrice qui a inspiré le modèle d'Aloy, et c'est donc l'actrice hollandaise