Sam Worthington , Zoe Saldana , Stephen Lang et Sigourney Weaver sont les acteurs confirmés pour revenir dans l’univers Avatar . Le premier film sortira en décembre 2018, les suites sortiront le même mois en 2020, 2022 et 2023.

“Le truc c’est que ma concentration n’est pas portée sur Avatar 2 , mais sur Avatar 2 , 3 , 4 et 5 de la même manière. C’est exactement la manière dont je l’approche. Ils sont développés de la même manière. Je viens de finir le script d’ Avatar 5 . Je démarre à présent la préparation. Je vais travailler avec les acteurs sur la capture motion en août, donc je suis occupé sur la production tous les jours jusque là. Tout a été conçu, donc on y va à fond maintenant. J’ai l’impression d’être sorti de prison, parce que j’étais enfermé dans la grotte d’écriture durant deux ans. J’apprécie maintenant la vie. Je n’aime pas écrire. Je ne souhaiterais même pas ça à un chien.”

James Cameron a confirmé que les scripts pour les quatre films étaient à présents complétés et les acteurs se réuniront prochainement pour démarrer le travail de motion capture. Il confie à The Daily Beast :

Après des années de développement et de pré-production, les suites d’ Avatar vont enfin entrer en tournage dans les prochains mois.

Who likes this ?

posted the 01/31/2017 at 05:35 PM by spawnini