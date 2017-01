- Selon les chiffres communiqués par le Parti socialiste, la participation était en hausse. A 17 heures, 1 306 852 personnes s’étaient déplacées pour voter – un chiffre qui porte sur 75 % des bureaux de vote. Au premier tour, à la même heure, les organisateurs avaient annoncé « plus d’un million de votants » sur 70 % des bureaux de vote.- François Fillon (*) - Les Républicains- Marine Le Pen - Front National- Benoit Hamon - Parti Socialiste- Jean-Luc Mélenchon - La France Insoumise- Emmanuel Macron - "Mouvement" En Marche- Nicolas Dupont Aignant - Debout la France- Yannick Jadot - Les Verts- Michèle Alliot Marie - Indépendant- Nathalie Artaud - Lutte Ouvrière- François Asselineau - Union Populaire Républicaine- Jacques Cheminade - Solidarité et Progrès- Jean Lassalle - Indépendant(*) La situation peut évoluer pour celui-là

posted the 01/29/2017 at 08:11 PM by shanks