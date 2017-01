Spintires offroad truck simulator

Genres: simulation - pilotage de camionDéveloppeurs: Pavel Zagrebelnyj, Oovee Games StudiosÉditeur: Just For GamesSupport: SteamSortie: 13 juin 2014 (sortie initiale), mars 2016 (ressortie)Config recommandéeOS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 or Window 8Processor: Intel® Core 2 Duo 2.5GHz or equivalentMemory: 4 GB RAMGraphics: NVIDIA GeForce GTX 470 or equivalentDirectX: Version 9.0cNetwork: Broadband Internet connectionHard Drive: 1 GB available space