adn (Wakanim) diffuse l’animeen simulcast H+1 en vostfr. Cette nouvelle saison de Blue Exorcist adaptera l'arc du Roi Impur et sera réalisée par Koichi Hatsumi (réalisateur du premier film de la trilogie Berserk ), pour le studio A-1 Pictures. L'anime est prévu pour Janvier 2017, au Japon.L’œil gauche du Roi immonde, un puissant artefact, a été dérobé en plein cœur de l'académie... Le mobile du voleur reste à déterminer, mais une chose est sûre : il va tenter de mettre également la main sur l'artefact jumeau du premier : l’œil droit du Roi immonde, conservé à Kyôto. Les aspirants exorcistes, dont Rin, y sont envoyés en renfort, sous la supervision de Shura. De son côté, Yukio mène l'enquête.

Like

Who likes this ?

posted the 01/27/2017 at 08:25 PM by alchemist