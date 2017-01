Critiques

Lire la critique de Resident Evil : Chapitre final

C’est avec beaucoup d’émotions que je vous livre cette critique particulière. Non pas du fait qu’il s’agit de la fin d’une saga, rien à voir. C’est tout simplement quelque chose qui étrangement compte pour moi car ma toute première critique de film concernait. Et nous voici ici, plus de 5 ans dans le futur, avec moi qui vous propose la critique du sixième et dernier opus. Mine de rien ça commence à faire un petit bout de temps que je fais ça !. En voilà un titre qui vend du rêve. Enfin, cette saga touche à sa fin ! Comme ça plus qu’à attendre 3-4 ans et nous aurons un reboot. On ne va pas se mentir, c’est ce qui va arriver.vient d’arriver sur nos consoles et la saga semble ne pas prête de s’arrêter alors pourquoi est-ce qu’on passerait à côté d’une telle licence au cinéma ? C’est la version de la saga par Paulo qui se termine. Paulo, c’est le petit surnom de Paul W.S. Anderson, le manitou de la sagaau cinéma. Et je lui en veux beaucoup à Paulo, parce que même si je ne porte pas la saga dans mon coeur, ce chapitre final était un sacré doigt d’honneur.Bref, c’est la critique de. Spoiler : il y aura du spoiler parce que je dois parler de l’histoire de ce film. Spoiler #2 : c’est le plus mauvais de la saga alors que la saga n’a jamais été glorieuse. C’est dire !