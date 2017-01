C'est la plus grosse surprise du mois pour ceux suivant un peu l'actualité de Hucast Games et bien évidemment tout ce qui touche au rétrogaming. Alors que la version 1.5 de Ghost Blade était attendue sur l'increvable Dreamcast de Sega , Hucast Games vient d'annoncer à la surprise générale une version HD de son Shoot'em Up haut en couleurs, a savoir Ghost Blade sur la quasi-totalité des supports actuels, soit très exactement sur PlayStation 4, Xbox One, Wii U et Steam.

Pour rappeler un peu les choses, Ghost Blade était au départ une sorte de Star Soldier ressemblant au final énormément à un DoDonPachi (un Danmaku en gros). Malheureusement, le Shoot'em Up de Hucast Games souffrait de pas mal de chutes de frame-rate lors de sa sortie sur Dreamcast, une occasion parfaite de réparer leur erreur avec cette version HD.



Car oui et c'est officiel, cette mouture HD bénéficiera du sacro-saint 60fps et tout un tas de features de l'ère du temps comme un affichage en mode Tate, un mode Practice pour les noobs et bien évidemment un Leaderboard Online.



Mais malheureusement (car oui, il y a toujours une mauvaise nouvelle), bien que les versions PlayStation 4, Xbox One et Steam disposeront d'un affichage en 1080p, ce ne sera pas le cas de la version Wii U qui sera en 720p.



Enfin, signalons que Ghost Blade HD devait initialement sortir le 28 février, néanmoins Hucast Games à annoncé que le titre sortirait finalement le 07 février via les plate-formes de téléchargement que sont le PlayStation Store, le Xbox Live Marketplace, l'eShop et Steam. Concernant le tarif, il ne vous en coûtera que seulement 9,99€. Voici pour finir le teaser du jeu.