Hello amis Lombax,Alors voilà, les estimations VGChartz sur les ventes(uniquement) deindiquent que le jeu, au 24 décembre, à dépasser lesvendues!En 8 mois seulement, le jeu à dépassé les ventes totales de celles de, sortit en 2009. Et encore, on a pas les ventes dématérialisées pour l'épisode de 2016Pour rappel, le jeu est sortit mi-avril 2016 au modique prix de 40€doivent déjà être en train de travailler sur un nouvel épisode vu le succès critique et commercial de celui-ci!