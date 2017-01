accel world VS sword art online pour faire simple est la suite de sword art online lost song où les perso d'accel world continue d'y faire une incursion. On auras donc le droit à un semi monde ouvert avec donjon et phase de vol où les deux univers vont entrer en collision.

Voici un trailer avec des phase de gameplay pour annoncer la venue cette été deen europe sureten boîte et en démat le tout en FR.