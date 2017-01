Pour rappel toukiden 2 est un monster hunter like signé oméga force ajoutant dans cette suite le gameplay de la main du démon de devil may cry 4 ou roserai de freedom wars.

De plus le jeux proposant cette fois un monde façon open world.

En revanche comme le précédent le jeux, sera en JAP sous titré anglais.

Le studio n'a en revanche rien annoncé concernant la version free to play du titre.

Le jeux sortiras le 21 mars en europe et le 24 aux US

Alors que tecmo koie avait annoncé la sortie boîte PS4 pourtout en remplaçant le version PS3 au profit d'une version steam, nous étions sans nouvelle du format de la version PSVITA.Sachant qu'ils sortiront atelier firis et berserk que en démat et atelier shallie plus lui a eu le droit à une édition collector, le doute était permit.Et bien sachez qu'aux états unis la version boîte sur PSvita a été officialisé, pour l'europe en revanche, lLa version PSVITA est apparue sur une boutique allemande, de plus le site de KOCH média a ajouté la fiche d'une version boîte de toukiden 2 en europe avec la boîte et notice en FR ou allemand ou IT/ESP.