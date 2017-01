animes

Wakanim nous proposent de découvrir en simulcast, la série. Produit par le célèbre studio Gonzo (Rosario + Vampire, Trinity Blood, Last Exile), Akiba’s trip est l’adaptation du jeu vidéo de combat du même nom développé sur les consoles de la série Playstation par ACQUIRE Corp. entre 2011 et 2012.Histoire :Dans une reproduction du célèbre quartier de Tokyo, Akihabara, un groupe de jeunes personnes combat les vampires ayant envahi la ville. Leur arme principale ? Celle de retirer leurs vêtements afin de les exposer à la lumière du soleil.Wakanim nous proposent de découvrir en simulcast, la série Kobayashis Dragon Maid ep 3 vostfr en simulcast. Adapté du manga éponyme par le studio Kyoto Animation (CLANNAD, La Mélancolie de Haruhi Suzumiya) et réalisé par Yasuhiro Takemoto, Kobayashi's Dragon Maid est la 3ème oeuvre du mangaka Coolkyoushinja à se voir produit sur petit écran.Histoire :Miss Kobayashi, une jeune secrétaire, est fatiguée de sa vie en solitaire. L’arrivée soudaine d’un dragon chez elle va bouleverser son quotidien. Ce dernier a d’ailleurs la capacité de revêtir un costume de bonne à tout faire et de prendre l’apparence d’une mignonne jeune fille.