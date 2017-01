Critiques

Lire la critique de Live By Night

Le saviez-vous ? Derrière le meme « Sad Affleck », il existe le coeur d’une personnalité plutôt connue. Derrière les paroles de Simon et Garfunkel et le filtre noir et blanc se cache … Ben Affleck ! Le nouveau Batman !Mais Ben Affleck est plus qu’un acteur. C’est aussi un scénariste ainsi qu’un réalisateur. Et un réalisateur plutôt prolifique d’ailleurs, avec notamment un Oscar pour son dernier film. Le revoilà à la fois derrière et devant la caméra pour son dernier projet. Et même si toute la planète l’embête sur son futur film, il faut quand même qu’on parle un petit peu de son jeune enfant :. Car il y a quand même quelques trucs à dire ici et là.Bref, c’est la critique de. Bonne lecture !