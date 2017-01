Cameron n’était plus impliqué dans la franchise depuis les deux premiers films, malgré un léger soutien pour Terminator Genisys . David Ellison , qui garde des droits sur la saga, continuera de financer le prochain projet.

Deadline rapporte que Cameron va chapeauter un nouveau film, qui servira de conclusion à la saga, qui voit s’affronter l’humanité contre l’intelligence artificielle Skynet et son armée de robots. Le producteur serait en négociations avec Tim Miller ( “Deadpool” ) pour réaliser le volet.

James Cameron'll be back! Le réalisateur vient de reprendre les droits sur la franchise Terminator et dévoile ce qu’il compte en faire à partir de 2019.

posted the 01/23/2017 at 09:01 PM by spawnini