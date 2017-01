Jeux

: 2006 (Japon): Playstation 2: Action-aventure: Grasshopper Manufacture Inc.: Namco Bandai Games inc.: Suda 51: Masafumi Takada: Incarnez Saya Otonashi et Kou Aoyama et libérez la ville de Shiki de la menace des chiroptères, créatures humanoïdes chauve-souris qui sèment la mort.est à l’origine une série animée des studiosdébutée en Octobre 2005 au Japon et dérivée du film d’animationconnaissait alors un grand plan média avec la sortie de nombreuses œuvres sous différents supports dont pas moins de trois jeux disponibles quasi simultanément durant l’année 2006. En plus deparen Août,sortaientsuren Juillet etsuren Septembre. Une compétition naturelle qui donna une motivation supplémentaire au studio afin de délivrer le meilleur contenu possible.Si le visuel du jeu peut rappeler, il s’agit tout de même d’un nouveau moteur graphique créé pour la machine de. Une nécessité pour le studio qui n’a quasiment rien eu avoir avec le portagedu jeu, réalisé à la base pourLe joueur incarne tour à tour Saya, héroïne de la série, et Aoyama un personnage inédit créé pour l’occasion.L’intrigue est originale et se situe entre les épisodes 7 et 8, avant que les personnages ne partent pour le Vietnam.Le jeu reprend deux mécaniques de gameplay déjà explorées par le studio dans de précédents titres. La première, que l’on pourrait qualifier de jeu d’aventure avec exploration, interactions avec des pnj et passages narratifs rappelle. La deuxième, qui intervient ponctuellement, nous fait basculer dans l’action telle qu’on pouvait la voire dans. Durant ces phases, Saya se bat au sabre et Aoyama à l’arme à feu.L’une des difficultés pour le studio fut de devoir créer le jeu au même moment que la production de l’anime et ce dans une période très courte, le développement n’ayant en effet duré que cinq mois.a même du revoir son script puisque à l’origine, la Saya du jeu n’était qu’un clone chiroptère de la Saya animée et devait mourir. Un élément qui ne passa pas auprès d’un des responsables de la licence et qui du être modifié. Une réalisation sous contraintes donc mais leprécise que ce fut un honneur pour lui que de travailler sur une série de