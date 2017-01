Ligue 1

Grâce à un doublé de Cavani, le Paris Saint-Germain a dominé le FC Nantes (2-0) lors de la 21e journée de Ligue 1.Dans une superbe ambiance, les Nantais réalisaient un bon début de partie en proposant un bloc très haut. Gênés par le pressing des Canaris, les Parisiens éprouvaient des difficultés et Meunier offrait un ballon de but dans la surface à Sala, qui ne cadrait pas son tir face à Trapp ! Mais petit à petit, le PSG monopolisait de plus en plus la balle et ouvrait le score sur une formidable action collective conclue par Cavani (0-1, 21e).Après un moment de flottement avec un jaune pour Verratti, auteur d'un geste anti-sportif en donnant le ballon de la tête à son portier en étant allongé sur la pelouse, le FCN retrouvait des couleurs sans pour autant être dangereux. Avec une faute sur Rongier avant la pause, Verratti échappait de très peu à un second jaune... Au retour des vestiaires, les Nantais affichaient de belles intentions et bousculaient les Parisiens grâce à la belle entrée de la recrue Pardo.Cependant, le PSG gardait le contrôle de la partie et Meunier touchait même la barre sur une tête ! Dans la foulée, Cavani faisait le break sur un magnifique coup-franc à 25 mètres qui terminait dans la lucarne de Dupé (0-2, 65e). Par la suite, les Parisiens maîtrisaient totalement les débats face à des Nantais désormais peu concernés. Finalement, Rabiot, d'une frappe sur la barre, puis Di Maria, d'une tête arrêtée par Dupé, n'aggravaient pas le score. Un succès logique pour le PSG, toujours 3e mais à seulement un point du leader Nice.