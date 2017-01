Critiques

Lire la critique de La La Land

Je n’aime généralement pas les comédies musicales. Je comprends tout à fait pourquoi certains adorent les comédies musicales, mais personnellement c’est un genre qui me laisse totalement indifférent. Et pourtant, j’attendaiscomme un fou. L’une des raisons est sans doute le fait que c’était la première avant-première à laquelle j’étais invité ce qui est super cool en soi. Mais la raison principale est Damien Chazelle. Son premier filmm’a mis une claque quand je suis allé le voir au cinéma. Alors savoir que non seulement il revient avec un nouveau film, mais qu’en plusétait le premier projet qu’il voulait faire en tant que réalisateur (qu’il n’a pas pu faire en premier en raison du grand budget demandé qu’il ne pouvait obtenir … l’énorme succès critique delui a permis de pouvoir se consacrer pleinement à), forcément ça m’intriguait énormément.Cela restait une comédie musicale donc j’étais toujours un peu réservé. Mais la bande-annonce m’a soufflé et je ne saurais dire pourquoi, je n’arrêtais pas de parler dedepuis. Si j’avais fait un top de mes attentes cinéma de 2017,serait sans doute premier.Bref, j’ai enfin eu la chance de le voir un peu avant sa sortie nationale dans nos sombres salles de cinéma. Et il est temps pour moi de vous parler de