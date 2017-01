Critiques

Ces derniers jours ont été pour moi un grand écart cinématographique. Le même grand écart que Jean Claude Van Damme dans les premiers films de sa carrière. Il y faisait tout le temps le grand écart, même quand il n’y avait aucune raison qu’il fasse un grand écart. Le grand écart en question a été dans mon enchainement au niveau des sorties cinéma car j’ai vu(dont je vais vous parler très prochainement bien entendu) pour ensuite voir, qui est le film dont je vais vous parler aujourd’hui. Et je dois avouer que ça m’a foutu une crampe au cerveau cette histoire. Donc attention mes amies lectrices et amis lecteurs, l’abus de films complètement différents est dangereux pour votre santé mentale.Un nouveau! … Personne ne demandait ça je pense, le premier avait fait un score décent au box-office mais c’était il y a 15 ans donc ça commence à faire beaucoup. La suite je ne vous en parle même pas, c’était un échec cuisant non seulement auprès des critiques, mais aussi d’un point de vue financier. Mais Vin Diesel revient dans la saga et essaye de relancer une nouvelle franchise autour de lui autre queet. Je dis bien franchise car avant même la sortie de ce, un quatrième opus était déjà dans les tuyaux ! Pour mettre autant en confiance des producteurs, c’est que le résultat obtenu avecdevait leur plaire ! Forcément, en tant qu’amoureux des films d’action stupides des années 80 que je suis … Je suis allé voir ce film dans l’espoir de rire de bon coeur plus qu’autre chose.Est-ce que c’est le cas ? Qui a tué Kennedy ? Est-ce que la parodie pornographique dea pour titre? Toutes les réponses sont maintenant dans la critique de. La traduction française du titre original. Logique.