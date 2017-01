Anime/Manga

ATTENTION SPOILER !!!

La première portion est assez simple à comprendre, ce sont des scènes du présent et du futur dans lesquels les personnages discutent du fait qu’il y a deux Zamasu.

Ils confirment que Zamasu est bien Black de l’époque principale.



Zamasu était ailleurs et pas avec Black car il fouillait d’autres univers parallèles, pour préparer leur invasion, le plan 0 Mortel…



Zamasu ne voit pas de souci concernant leur prise de pouvoir, par contre il est surpris de voir apparaître un 6ème anneau (dû au fait que Beerus a tué Zamasu dans le présent, créant un nouvel univers parallèle)Black apprend que Gokû et Vegeta viennent du passé (ou du présent suivant le protagoniste) et poursuit avec un lourd combat contre Vegeta.

Black indique qu’il pensait obtenir toute la puissance de Gokû au moment de l’échange de corps, mais ça n’a pas été le cas.



Pas seulement le SSB/SSGSS, il ne pouvait pas non plus se transformer en SSJ au départ

(ce qui pourrait expliquer pourquoi il n’a pas attaquer Trunks quand il était contre Babidi et Dabra)



Black a appris qu’un saiyan au bord de la mort gagne un power up / boost de puissance, du coup il a fait équipe avec son alter égo et a utilisé cette technique pour monter en puissance.



Le Kaioshin de l’est indique que c’était surement son motif principal pour changer d’univers.

Black dit qu’à chaque fois qu’il frôle la mort et que



Zamasu le soigne, les cellules endommagées deviennent les siennes permettant à l’esprit du dieu et au corps d’être mieux connectés



Et soudain il sait qu’il peut se transformer en SSGSS, sauf que vu que c’est rose il l’appelle le Super Saiyan Rosé



Malgré le fait qu’il se soit déjà fait battre par Black, Vegeta dit à Gokû de s’occuper de Zamasu, car il en a marre que son adversaire se fasse soigner.



Gokû, qui ne sais pas encore que Zamasu est immortel, lui dit clairement qu’il n’est rien comparé à Black et qu’il est temps d’aller lui mettre sa raclée.



Gokû empale Zamasu, qui lui révèle alors son immortalité et le fait qu’ils ont détruits les Dragon Balls ensuite.



Zamasu ensuite se vante encore des qualités des Dieux, vole les senzus de Gokû et le paralyse avec la technique de Kaioshin.



Black se vante également de sa puissance en Super Saiyan Rosé et refait sa litanie sur le plan d’extermination des mortels (0 mortels)



Trunks dit à Gokû de partir. Black et Zamasu disent que Trunks ne leur est plus d’aucune utilité maintenant qu’ils ont atteint le climax de leur plan.



Black remercie Trunks de tous ses efforts pour l’avoir rendu plus fort. Trunks est en colère que Black l’ait laissé s’échapper, et l’ait utilisé comme un pion



Trunks utilise le Taiyoken sur Black et Zamasu pour que les autres s’échappent



Ils battent en retraite dans le passé. Gokû suggère d’utiliser le mafuba sur Zamasu l’immortel.



Gokû explique la technique et le rôle de l’autocuiseur, Black et Zamasu cherchent les ki de Gokû, Vegeta et

Trunks mais n’arrivent pas à les trouver.



Mais Mai ne sait pas cacher son ki donc Black la repère et fonce. Les autres vont utiliser ça à leur avantage.



En voyant Gokû et Vegeta s’enfuirent dans un étrange véhicule qui s’apprête à disparaître une nouvelle fois, Black réalise qu’il s’agit de la machine à voyager dans le temps.

