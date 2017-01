Actualité

L’acteur Miguel Ferrer est décédé ce jeudi d’un cancer à l’âge de 61 ans.

Fils de l’acteur Jose Ferrer et de la chanteuse Rosemary Clooney, mais également cousin de George Clooney, Ferrer était connu pour des films comme RoboCop, Iron Man 3, Star Trek III - A La Recherche de Spock, Traffic, Un Crime dans la Tête, Hot Shots 2 ou Revenge.

Il était également très présent au petit écran, dans des séries comme Twin Peaks, Le Fléau, Desperate Housewives, Preuve à l’appui, Bionic Woman, The Protector et plus récemment NCIS: Los Angeles. Sa voix grave assurait également des doublages comme dans Mulan, Young Justice, The Spectacular Spider-Man, Superman ou Jackie Chan Adventures.

Dernièrement, Ferrer a fourni sa voix à Deathstroke pour le film Teen Titans: The Judas Contract. Sa dernière apparition à l’écran sera dans le retour de la série Twin Peaks prochainement, où il retrouvera son rôle de l’agent Albert Rosenfeld.