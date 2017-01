Mecha

Les nouveaux personnages sont

Bianca Carlisle

Vincent Pike

Billy Hickham

RX-78AL Atlas Gundam

L'histoire du cinquième épisode commence sur Terre sept mois après la fin de la guerre d'un an. Les restes de la Principauté de Zeon se reforment sous le nom de la République de Zeon et continuent à se battre. Daryl avait piloté le mobile suit Psycho Zaku à la fin de la guerre au "Thunderbolt Sector", où la flotte de la Fraternité Moore a été anéantie. Après avoir perdu le Psycho Zaku, Daryl descend sur Terre et prend une position de renseignement pour obtenir des informations sur l'Alliance des mers du Sud, un groupe militaire au sein de la Fédération de la Terre. Io, qui avait affronté Daryl, est sélectionné pour piloter le prototype de mobile suit Atlas Gundam et se dirige vers la Terre.