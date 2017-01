Gifts

A l'occasion de la nouvelle année que nous avons tous entamé depuis bientôt trois semaines, l'équipe de Microsoft Waypoint vous propose de gagner 8 codes pour les jeux Gears de la Xbox 360 !Pour participer, rien de plus simple, cela se déroule comme les autres fois.Il vous suffit de poster un commentaire, votre passion, curiosité ou envi de jouer à l'un de ses titres qui,, ne serait pas encore passé dans vos mains.Les gagnants seront désignés et contactés demain soir.Alors soyez nombreux à commenter, revenez régulièrement sur l'article (vous pouvez poster plusieurs fois, ce n'est pas un problème) afin de voir si vous avez gagné, et surtout, n'oubliez pas de consulter vos MP !