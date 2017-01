Musiques



Pour accéder à la playlist complète, cliquez ici

, dont nous devons les compositions musicales à, eu droit à deux OST, toutes deux disponibles au lancement du jeu en Août 2013. La première,que l'on pouvait retrouver à l'international dans les bonus de la version "Fan Édition" et la deuxième,uniquement disponible pour les personnes ayant acheté le jeu chez l'enseigne japonaiseDeux OST et deux sélections différentes où l'on retrouvera 25 pistes dans un cas et 10 dans l'autre. Voici ici la version distribuée sur les trois territoires :1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -