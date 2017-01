Jeux Vidéo

Je vous propose de découvrir le nouveau numéro du podcastoù je donne mon avis et analyse sur les différentes infos de la présentation de lale dernier console de salon/portable Nintendo.La console Nintendo Switch peut se transformer pour s'adapter à votre situation, de manière à ce que vous puissiez profiter de vos jeux quel que soit votre rythme de vie. C'est une nouvelle ère où vous ne devez plus adapter votre quotidien pour pouvoir jouer, c'est désormais votre console qui s'adapte à votre style de vie. Profitez de vos jeux où, quand et avec qui vous le souhaitez, grâce à des modes de jeu libres et flexibles.