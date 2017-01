C'est donc officiel : la trilogie Deadpool s'achèvera sur un film d'équipe, d'après les deux scénaristes, qui devraient encore être dans le coup pour X-Force . La Fox a en tous cas tout intérêt à pousser l'univers du Clown Mercenaire sur le devant de la scène en attendant un nouveau reboot ou un plus gros événement.

"Le but (de cette suite) n'est pas d'installer X-Force . Il établira sans doute X-Force , mais nous n'aurons pas les yeux en permanence tournés vers le troisième film."

Très bavards au micro de Collider , Rhett Reese et Paul Wernick ont en effet déclaré qu'ils ne voulaient pas surcharger leur prochain film, Deadpool 2 , d'indices et de bases pour un troisième opus tourné vers le commando de X-Men , tout en terminant sur les mots suivants :

Longtemps en projet dans les cartons de la Fox - il aurait même un temps été question d'une réalisation par James Mangold , finalement parti offrir à Wolverine une belle conclusion en la personne de Logan - le film X-Force a muté pour devenir le troisième opus d'une future trilogie Deadpool . C'est du moins ce qu'annonçait The Hollywood Reporter il y a quelques mois, et ce que semblent confirmer les deux scénaristes de Deadpool 2 aujourd'hui.

2017-01