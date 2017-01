Ce tactical RPG avec déplacement sur damier sera en japonais sous titré anglais et promet 40 à 50h de jeux.

Mask of Deception suit l'histoire de Haku, un amnésique mystérieux qui se réveille dans un désert inconnu ne portant qu'une robe d'hôpital. Il est secouru par une belle fille nommée Kuon, ayant à la fois des oreilles et une queue de bête.

les deux tacticals RPG signé atlus arrive en europe et aux états unis cette année sur psvita et sur PS4 en version boîte dans les deux cas sur ps4 et en démat en europe sur psvita. le premier arriveras cette été et le suivant arrivera fin d'année sans plus de précision.