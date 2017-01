Salut les gens,



Blizzard avait envie de communiquer un peu avec ses joueurs aujourd'hui, et c'est donc Jeff Kaplan qui une fois de plus va évoquer pas mal de sujet au travers de cette vidéo, comme l'absence de PTR sur console, le futur équilibrage du jeu ( et le nerf de DVA :'( ) ou encore l'écart de temps entre les MAJS consoles et pc !

En revanche pas un mot sur le prochain personnage (Doomfist ?)



Les sous titres sont dispo sur la vidéo, enjoy !