Voici la chronologie de l'Universal Century



UC 0079:

Mobile Suit Gundam The Origin

MS IGLOO - The Hidden One Year War / Apocalypse 0079

MS IGLOO 2 : Gravity Front

Mobile Suit Gundam

Mobile Suit Gundam The Blue Destiny

Mobile Suit Gundam: The 08Th MS Team

Mobile Suit Gundam 0080: War in the pocket

Mobile Suit Gundam Thunderbolt

Gundam the Rider: A Baoa Qu



UC 0083:

Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory

Mobile Suit Gundam 0083: Le crépuscule de Zeon



UC 0084:

Char's Deleted Affair : Portrayal of the Young Comet



UC 0085:

Ecole du Ciel



UC 0087:

Mobile Suit Zeta Gundam



UC 0088:

Mobile Suit Gundam ZZ

Gundam Sentinel



UC 0093:

Mobile Suit Gundam : Char's Counter Attack



UC 0094:

Mobile Suit Gundam U.C. 0094: Across The Sky



UC 0096:

Mobile Suit Gundam U.C. 0096: Last Sun

Mobile Suit Gudam Unicorn RE:0096



UC 0099:

Mobile Suit Gundam in UC 0099: Moon Crisis



UC 0103:

Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash



UC 0113:

Mobile Suit Gundam: Ring of Gundam



UC 0120:

Mobile Suit Gundam F90



UC 0122:

Mobile Suit Gundam F91 : Formula Report 0122



UC123:

Mobile Suit Gundam F91 Silhouette Formula

Mobile Suit Gundam F91



UC 0133:

Mobile Suit Crossbone Gundam: Skull Heart

Mobile Suit Crossbone Gundam



UC 0136:

Mobile Suit Crossbone Gundam; Steel 7



UC 0153:

Mobile Suit Crossbone Gundam: Ghost

Mobile Suit V Gundam



Il reste deux dernières entré dans l'Universal Century



UC 0203 :

Gaia Gear



UC 0223:

G-Saviour



CC 2345:

Turn ∀ Gundam: Wind of the Moon

Turn ∀ Gundam



Voici l'unique date pour le Regild Century



RC 1014:

Gundam G no Reconguista



Cependant on pourrais croire que l'Histoire s'arrête ici et bien non l'histoire continus, à un certains point de l'Universal Century le calendier UC est remplacer et est établis le calendrier Correct Century.En faite après G-Saviour il n'y a plus rien pendant un moment sauf qu'on sait qu'à un moment dans l'histoire le CONCEPT-X 6-1-2 Turn X arrive du fin fond de l'espace (Surement issu d'une technologie militaire d'être humains qui avait fuis les combats lors du conflit entre l'Ex-Fédération et l'Ex-Zeon) Le gouvernement mise en place par les Illuminatis étudie sa technologie et décide de développer le SYSTEM ∀-99 ∀ Gundam.A un moment donné on peux supposer qu'un conflit quelconque ce produisis anéantissant toute civilisation connus (tous du moins sur Terre et les Colonies car la Lune ne semble pas avoir été touché) (Usage donc du Moonlight Butterfly) un peu plus tard des nouvelles nations arrive autant sur Terre que sur la lune et on vois l'apparition comme dit plus haut du Correct Century.